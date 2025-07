Arrivée à Chambéry de l’étape 7 du Tour de France Femmes avec Zwift Chambéry

Arrivée à Chambéry de l’étape 7 du Tour de France Femmes avec Zwift Chambéry vendredi 1 août 2025.

Arrivée à Chambéry de l’étape 7 du Tour de France Femmes avec Zwift

Avenue Alsace-Lorraine Chambéry Savoie

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Arrivée des coureuses professionnelles du Tour de France Femmes avec Zwift à 17h30.

Cérémonie et podium à partir de 17h45 .

Avenue Alsace-Lorraine Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes communication@grandchambery.fr

English :

Arrival of the Tour de France Women’s professional racers with Zwift at 5:30pm.

Ceremony and podium from 5:45pm.

German :

Ankunft der Profi-Fahrerinnen der Tour de France Frauen mit Zwift um 17.30 Uhr.

Zeremonie und Podium ab 17:45 Uhr .

Italiano :

Arrivo dei professionisti del Tour de France femminile con Zwift alle 17.30.

Cerimonia e podio dalle 17.45.

Espanol :

Llegada de las profesionales femeninas del Tour de Francia con Zwift a las 17.30 horas.

Ceremonia y podio a partir de las 17.45.

