ARRIVÉE DE LA FLAMME DE LA SAINT-JEAN – Montesquieu-des-Albères, 23 juin 2025 15:15, Montesquieu-des-Albères.

Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-23 15:15:00

2025-06-23

Danses de sardanes en costume, avec les Amics Sardanistes de Sorède

En partenariat avec le Comité des Feux de la Saint-Jean

Un rendez-vous patrimonial, festif et chargé d’émotion !

Montesquieu-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 60 49

English :

Sardana dancing in costume, with the Amics Sardanistes de Sorède

In partnership with the Comité des Feux de la Saint-Jean

A festive and emotional heritage event!

German :

Sardanentänze in Kostümen, mit den Amics Sardanistes de Sorède

In Partnerschaft mit dem Comité des Feux de la Saint-Jean

Ein festlicher, emotionaler und patrimonialer Termin!

Italiano :

Ballo sardo in costume, con gli Amics Sardanistes de Sorède

In collaborazione con il Comité des Feux de la Saint-Jean (Comitato dei Fuochi di Mezza Estate)

Un evento festoso e ricco di emozioni!

Espanol :

Danza sardanista disfrazada, con los Amics Sardanistes de Sorède

En colaboración con el Comité des Feux de la Saint-Jean (Comité de los Fuegos de San Juan)

Un acontecimiento festivo, patrimonial y lleno de emoción

