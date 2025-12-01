Arrivée de Mr et Mme Noël Locoal-Mendon
✨ Rejoignez-nous le samedi 20 décembre 2025 pour l’arrivée du Père Noël et de la Mère Noël à la Plage de Locoal !
À 16h30, montée en calèche avec des sonneurs jusqu’à l’école Saint-Goal.
Au programme vin chaud, chocolat, buvette, pâtisseries et bien plus !
Venez partager un moment magique en famille ! ❤️ .
Plage de Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne
