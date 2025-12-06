Arrivée de Saint-Nicolas Thann

Arrivée de Saint-Nicolas

rue du Général de Gaulle Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Saint Nicolas se promènera, accompagné de son âne.

rue du Général de Gaulle Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Saint Nicholas will walk around, accompanied by his donkey.

German :

Sankt Nikolaus wird in Begleitung seines Esels spazieren gehen.

Italiano :

San Nicola andrà in giro, accompagnato dal suo asino.

Espanol :

San Nicolás se paseará acompañado de su burro.

