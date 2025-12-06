Arrivée de Saint-Nicolas Thann
Arrivée de Saint-Nicolas Thann samedi 6 décembre 2025.
Arrivée de Saint-Nicolas
rue du Général de Gaulle Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Saint Nicolas se promènera, accompagné de son âne.
Venez à la rencontre de Saint Nicolas qui se promènera avec son âne. .
rue du Général de Gaulle Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
English :
Saint Nicholas will walk around, accompanied by his donkey.
German :
Sankt Nikolaus wird in Begleitung seines Esels spazieren gehen.
Italiano :
San Nicola andrà in giro, accompagnato dal suo asino.
Espanol :
San Nicolás se paseará acompañado de su burro.
L’événement Arrivée de Saint-Nicolas Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay