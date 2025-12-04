ARRIVÉE DES ROIS MAGES À CHEVAL Place de la Nation Amélie-les-Bains-Palalda

ARRIVÉE DES ROIS MAGES À CHEVAL

Place de la Nation Parvis de l’Eglise St Martin Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-10 15:30:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Le Comité des Fêtes organise l’Arrivée des Rois Mages à cheval.

English :

The Comité des Fêtes organizes the Arrival of the Three Wise Men on horseback.

