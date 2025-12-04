ARRIVÉE DES ROIS MAGES À CHEVAL Place de la Nation Amélie-les-Bains-Palalda
samedi 10 janvier 2026.
ARRIVÉE DES ROIS MAGES À CHEVAL
Place de la Nation Parvis de l’Eglise St Martin Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
15:30:00
2026-01-10
Le Comité des Fêtes organise l’Arrivée des Rois Mages à cheval.
Place de la Nation Parvis de l’Eglise St Martin Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
The Comité des Fêtes organizes the Arrival of the Three Wise Men on horseback.
