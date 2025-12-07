Arrivée du Père Noël à Penmarc’h

Salle Cap Caval Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

45 échoppes de Noël dont 40 artisans locaux proposeront des bijoux originaux, des décorations, de la maroquinerie, des jeux de société, des savons, des bougies.

De quoi faire le plein de cadeaux créés localement, un circuit court pour le père Noël qui sera présent de 9h à 18h afin de poser avec les enfants sur son trône. Deux Food Trucks seront présents sur l’esplanade.

Présence du Bagad An Dreizherien à 15h30. .

Salle Cap Caval Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Arrivée du Père Noël à Penmarc’h Plomeur a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Destination Pays Bigouden