Arrivée du Père Noël à Saint Cado et feu d’artifice Belz

Arrivée du Père Noël à Saint Cado et feu d’artifice

Saint-Cado Belz Morbihan

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le Père Noël arrivera ce samedi à la tombée de la nuit. Au programme pour célébrer son arrivée animations, feu d’artifice, boissons chaudes, friandises et vente de bonnets ! .

Saint-Cado Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 80 25 17 02

