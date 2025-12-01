Arrivée du Père Noël à Val Louron à la station Génos

Arrivée du Père Noël à Val Louron

à la station VAL LOURON Génos Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-25 18:00:00

fin : 2025-12-25

2025-12-25

Oh Oh Oh fera le célèbre barbu… Tout de rouge vêtu, il vient avec des surprises plein la hotte saluer petits et grands.

Arrivée du Père Noël.

Descente aux flambeaux (inscription à l’ESF).

Vente de vin chaud au profit du Ski Club.

à la station VAL LOURON Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 99 00

English :

Oh Oh Oh will do the famous bearded man… Dressed all in red, he comes to greet young and old with surprises in his sack.

Santa Claus arrives.

Torchlight descent (registration at the ESF).

Mulled wine sale to benefit the Ski Club.

