ARRIVÉE DU PÈRE NOËL AU GRAU D’AGDE

Boulevard Front de Mer Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le Père Noël et son escorte feront une petite halte au Grau d’Agde pour le bonheur de tous !

En pleine préparation pour le grand jour, le Père Noël fera une halte au Grau d’Agde avec une arrivée sensationnelle sur la plage du Front de mer.

Les elfes le conduiront ensuite place des Mûriers où des animations et des ateliers pour enfants attendent toute la famille.

Un chocolat chaud sera offert aux enfants.

Et si en fin de journée une petite faim vous gagne, ne manquez pas la grillade sous le sapin.

> Gratuit.

> Infos www.comitedesfetes-graudagde.com

#NOËL2025 .

Boulevard Front de Mer Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

Santa Claus and his escort will be stopping off at Le Grau d’Agde to delight everyone!

L’événement ARRIVÉE DU PÈRE NOËL AU GRAU D’AGDE Agde a été mis à jour le 2025-11-28 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE