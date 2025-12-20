Arrivée du Père Noël au port de St Guénolé Port de St-Guénolé Penmarch

Arrivée du Père Noël au port de St Guénolé

Port de St-Guénolé Place Auguste Dupouy Penmarch Finistère

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Le Père Noël marin arrivera u port de Saint-Guénolé à bord du Prince d’Eckmühl, le canot de sauvetage de la SNSM.

Les enfants seront accueillis avec des friandises et des bracelets lumineux.

Avec la participation de la station SNSM de Saint-Guénolé. .

Port de St-Guénolé Place Auguste Dupouy Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

L’événement Arrivée du Père Noël au port de St Guénolé Penmarch a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Destination Pays Bigouden