Arrivée du Père-Noël au port Port de Meschers Meschers-sur-Gironde

Arrivée du Père-Noël au port

Port de Meschers Avenue du Port Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

L’ACAP Meschers vous invite à l’arrivée du Père Noël et ses lutins au Port de Meschers !



Rendez-vous au port pour accueillir le Père Noël puis pour profiter d’une goûter au Bistrot du Port et terminer par une retraite aux flambeaux jusqu’au centre ville.

.

Port de Meschers Avenue du Port Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00 acap.meschers@gmail.com

English :

ACAP Meschers invites you to the arrival of Santa Claus and his elves at the Port de Meschers!



Meet Santa at the port to welcome him, then enjoy a snack at the Bistrot du Port and finish with a torchlight procession to the town center.

German :

ACAP Meschers lädt Sie zur Ankunft des Weihnachtsmanns und seiner Elfen am Hafen von Meschers ein!



Wir treffen uns am Hafen, um den Weihnachtsmann zu begrüßen und anschließend im Bistrot du Port einen Snack zu genießen.

Italiano :

L’ACAP Meschers vi invita all’arrivo di Babbo Natale e dei suoi elfi al Porto di Meschers!



Incontrate Babbo Natale al porto per dargli il benvenuto, poi gustate uno spuntino al Bistrot du Port e terminate con una fiaccolata nel centro città.

Espanol :

ACAP Meschers le invita a la llegada de Papá Noel y sus duendes al puerto de Meschers



Reúnase con Papá Noel en el puerto para darle la bienvenida, después disfrute de un tentempié en el Bistrot du Port y termine con una procesión de antorchas hasta el centro de la ciudad.

L’événement Arrivée du Père-Noël au port Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-11-21 par Royan Atlantique