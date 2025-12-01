Arrivée du Père Noël Chamonix-Mont-Blanc

Arrivée du Père Noël

Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23 20:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Venez accueillir le Père Noël, à la maison de Village d’Argentière, avant de faire le tour du village dans une retraite au flambeau.

Une buvette au profit du ski nordique d’Argentière sera tenue sur la place du village.

.

Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

English :

Come and welcome Santa Claus at the Maison de Village d’Argentière, before taking a torch-lit tour of the village.

A refreshment stand in aid of Argentière Nordic skiing will be set up in the village square.

