Arrivée du Père Noël Cures

Cures Sarthe
Arrivée du Père Noël à Cures le samedi 13 décembre à 15h
Rendez-vous à la salle des fêtes
Au programme spectacle de magie, arrivée du Père Noël, goûter .
Cures 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 68 30 36
