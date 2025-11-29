Arrivée du Père Noël

Cures Sarthe

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Arrivée du Père Noël à Cures le samedi 13 décembre à 15h

Rendez-vous à la salle des fêtes

Au programme spectacle de magie, arrivée du Père Noël, goûter .

Cures 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 68 30 36

