Arrivée du Père Noël en barque et marché de Noël Muttersholtz

Arrivée du Père Noël en barque et marché de Noël Muttersholtz samedi 13 décembre 2025.

Arrivée du Père Noël en barque et marché de Noël

Centre de la commune Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 13:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Père-Noël arrive en barque à fond plat, entouré d’anges et de lutins ! Le marché de Noël invite à la flânerie, avec ses stands d’artisanat et de gourmandises

Dans ce charmant petit village du Ried, le Père-Noël a troqué son traineau et ses rennes contre une barque à fond plat, l’embarcation idéale pour naviguer sur les nombreux cours d’eau qui entourent le village. Accompagné d’anges, de lutins et du Christkindel, le Batelier du Ried est chargé de la ramener à bon port.

Un marché de Noël se tiendra au centre du village, l’occasion de flâner, déguster bredele et autres friandises, rencontrer le Père-Noël ou encore faire le plein de décorations et de cadeaux à glisser sous le sapin. 0 .

Centre de la commune Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 97 70 74 bribapt@hotmail.fr

English :

Santa Claus arrives in a flat-bottomed boat, surrounded by angels and elves! The Christmas market invites you to stroll around, with its craft and delicacies stands

German :

Der Weihnachtsmann kommt in einem Plattbodenboot, umgeben von Engeln und Kobolden! Der Weihnachtsmarkt lädt mit seinen Ständen mit Kunsthandwerk und Leckereien zum Bummeln ein

Italiano :

Babbo Natale arriva in una barca a fondo piatto, circondato da angeli ed elfi! Il mercatino di Natale vi invita a passeggiare, con le sue bancarelle di artigianato e prelibatezze

Espanol :

Papá Noel llega en un barco de fondo plano, rodeado de ángeles y elfos El mercado de Navidad invita a pasear, con sus puestos de venta de artesanía y delicatessen

L’événement Arrivée du Père Noël en barque et marché de Noël Muttersholtz a été mis à jour le 2025-08-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme