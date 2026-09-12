Informations pratiques

Muttersholtz

Arrivée du Père Noël en barque et marché de Noël

Centre de la commune Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 13:00:00

fin : 2026-12-12 18:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Le Père-Noël arrive en barque à fond plat, entouré d’anges et de lutins ! Le marché de Noël invite à la flânerie, avec ses stands d’artisanat et de gourmandises

Dans ce charmant petit village du Ried, le Père-Noël a troqué son traineau et ses rennes contre une barque à fond plat, l’embarcation idéale pour naviguer sur les nombreux cours d’eau qui entourent le village. Accompagné d’anges, de lutins et du Christkindel, le Batelier du Ried est chargé de la ramener à bon port.

Un marché de Noël se tiendra au centre du village, l’occasion de flâner, déguster bredele et autres friandises, rencontrer le Père-Noël ou encore faire le plein de décorations et de cadeaux à glisser sous le sapin. 0 .

Centre de la commune Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 97 70 74 bribapt@hotmail.fr

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English :

Santa Claus arrives in a flat-bottomed boat, surrounded by angels and elves! The Christmas market invites you to stroll around, with its craft and delicacies stands

L’événement Arrivée du Père Noël en barque et marché de Noël Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme