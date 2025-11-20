Arrivée du Père Noël en barque Ferrières Martigues

Arrivée du Père Noël en barque

Samedi 13 décembre 2025. Ferrières Entre les ponts bleus Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’arrivée du Père Noël est prévu à 17h entre les ponts bleus de Martigues. Par l’association des commerçants Les vitrines martégales et les rameurs vénitiens.Familles

L’an dernier, le Père Noël était attendu avec enthousiasme et curiosité par les enfants et parents. Bain de foule, bisous et selfies !



Rendez-vous quai Maurice Tessé pour accueillir le Père Noël et ses lutines à son arrivée entre les ponts bleus.

Escortez-les jusqu’à la place Jean Jaurès accompagné de la Fanfare, avec une distribution de papillottes. .

Ferrières Entre les ponts bleus Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Father Christmas is due to arrive at 5pm between the blue bridges of Martigues. Organised by the shopkeepers’ association Les vitrines martégales and the Venetian rowers.

German :

Die Ankunft des Weihnachtsmanns ist für 17 Uhr zwischen den blauen Brücken von Martigues geplant. Von der Händlervereinigung Les vitrines martégales und den venezianischen Ruderern.

Italiano :

L’arrivo di Babbo Natale è previsto per le 17.00 tra i ponti blu di Martigues. Organizzato dall’associazione dei commercianti Les vitrines martégales e dai vogatori veneziani.

Espanol :

La llegada de Papá Noel está prevista a las 17.00 horas entre los puentes azules de Martigues. Organizado por la asociación de comerciantes Les vitrines martégales y los remeros venecianos.

