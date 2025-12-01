Arrivée du Père Noël en bateau Le Pouliguen
Arrivée du Père Noël en bateau Le Pouliguen samedi 20 décembre 2025.
Arrivée du Père Noël en bateau
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Avant de rencontrer et de prendre une photo avec le Père Noël, assistez à sa remarquable arrivée en bateau, accompagné d’une dizaine de bateaux illuminés. .
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com
