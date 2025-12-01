Arrivée du Père Noël en bateau Parking Pointe de Léchiagat Treffiagat
Arrivée du Père Noël en bateau Parking Pointe de Léchiagat Treffiagat vendredi 19 décembre 2025.
Arrivée du Père Noël en bateau
Parking Pointe de Léchiagat Avenue du port Treffiagat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Arrivée du Père Noël au ponton de la SNSM ! .
Parking Pointe de Léchiagat Avenue du port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 14 47
English :
L’événement Arrivée du Père Noël en bateau Treffiagat a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Destination Pays Bigouden