Arrivée du père Noël en calèche avec parade La Chaudanne Les Allues
Arrivée du père Noël en calèche avec parade La Chaudanne Les Allues mercredi 24 décembre 2025.
Arrivée du père Noël en calèche avec parade
La Chaudanne Front de neige Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 17:30:00
fin : 2025-12-24 18:15:00
Date(s) :
2025-12-24
Ne manquez pas l’arrivée du père Noël dans sa calèche féérique avec Elfy Zarine sur le front de neige de Méribel Centre! Un rendez-vous incontournable en famille.
.
La Chaudanne Front de neige Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net
English : Santa Claus arrives in a horse-drawn carriage with parade
Don’t miss the arrival of Santa Claus in his magical horse-drawn carriage with Elfy Zarine on the Méribel Centre snowfront! A not-to-be-missed family event.
German :
Verpassen Sie nicht die Ankunft des Weihnachtsmannes in seiner zauberhaften Kutsche mit Elfy Zarine auf der Schneefront von Méribel Centre! Ein Muss für die ganze Familie.
Italiano :
Non perdetevi l’arrivo di Babbo Natale nella sua magica carrozza trainata da cavalli con Elfy Zarine sul fronte neve del Centro di Méribel! Un evento imperdibile per le famiglie.
Espanol :
No se pierda la llegada de Papá Noel en su mágico coche de caballos con Elfy Zarine en la fachada de nieve del Centro de Méribel Una cita familiar ineludible.
L’événement Arrivée du père Noël en calèche avec parade Les Allues a été mis à jour le 2025-10-21 par Méribel Tourisme