Arrivée du Père Noël et descente aux flambeaux Kiosque Animations Montgenèvre

Arrivée du Père Noël et descente aux flambeaux Kiosque Animations Montgenèvre mercredi 24 décembre 2025.

Arrivée du Père Noël et descente aux flambeaux

Kiosque Animations Front de Neige Montgenèvre Hautes-Alpes

Début : 2025-12-24 17:30:00

2025-12-24

Le Père Noël arrive à Montgenèvre !

La magie de Noël s’invite à Montgenèvre !

À l’occasion des fêtes, petits et grands sont conviés à un moment féerique au cœur de la station.

Descente aux lampions, Arrivée du Père Noël, Chocolat chaud et vin chaud

Kiosque Animations Front de Neige Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com

English : Arrivée du Père Noël

Father Christmas is coming to Montgenèvre!

The magic of Christmas is coming to Montgenèvre!

To celebrate the festive season, young and old are invited to enjoy a magical moment in the heart of the resort.

Light procession, Santa’s arrival, hot chocolate and mulled wine

German : Arrivée du Père Noël

Der Weihnachtsmann kommt nach Montgenèvre!

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Montgenèvre!

Anlässlich der Feiertage sind Groß und Klein zu einem zauberhaften Moment im Herzen des Ortes eingeladen.

Lampionumzug, Ankunft des Weihnachtsmanns, heiße Schokolade und Glühwein

Italiano : Arrivée du Père Noël

Babbo Natale arriva a Monginevro! Per celebrare le festività natalizie, grandi e piccini sono invitati a vivere un momento magico nel cuore della località.

Processione di luci, arrivo di Babbo Natale, cioccolata calda e vin brulé

Espanol : Arrivée du Père Noël

¡Papá Noel llega a Montgenèvre!

La magia de la Navidad llega a Montgenèvre

Estas fiestas, grandes y pequeños están invitados a disfrutar de un momento mágico en el corazón de la estación.

Descenso iluminado con farolillos, llegada de Papá Noel, chocolate caliente y vino caliente

