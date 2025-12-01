Arrivée du Père Noël et descente aux flambeaux Kiosque Animations Montgenèvre
Arrivée du Père Noël et descente aux flambeaux Kiosque Animations Montgenèvre mercredi 24 décembre 2025.
Arrivée du Père Noël et descente aux flambeaux
Kiosque Animations Front de Neige Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 17:30:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Le Père Noël arrive à Montgenèvre !
La magie de Noël s’invite à Montgenèvre !
À l’occasion des fêtes, petits et grands sont conviés à un moment féerique au cœur de la station.
Descente aux lampions, Arrivée du Père Noël, Chocolat chaud et vin chaud
.
Kiosque Animations Front de Neige Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com
English : Arrivée du Père Noël
Father Christmas is coming to Montgenèvre!
The magic of Christmas is coming to Montgenèvre!
To celebrate the festive season, young and old are invited to enjoy a magical moment in the heart of the resort.
Light procession, Santa’s arrival, hot chocolate and mulled wine
German : Arrivée du Père Noël
Der Weihnachtsmann kommt nach Montgenèvre!
Der Weihnachtszauber hält Einzug in Montgenèvre!
Anlässlich der Feiertage sind Groß und Klein zu einem zauberhaften Moment im Herzen des Ortes eingeladen.
Lampionumzug, Ankunft des Weihnachtsmanns, heiße Schokolade und Glühwein
Italiano : Arrivée du Père Noël
Babbo Natale arriva a Monginevro!
Per celebrare le festività natalizie, grandi e piccini sono invitati a vivere un momento magico nel cuore della località.
Processione di luci, arrivo di Babbo Natale, cioccolata calda e vin brulé
Espanol : Arrivée du Père Noël
¡Papá Noel llega a Montgenèvre!
La magia de la Navidad llega a Montgenèvre
Estas fiestas, grandes y pequeños están invitados a disfrutar de un momento mágico en el corazón de la estación.
Descenso iluminado con farolillos, llegada de Papá Noel, chocolate caliente y vino caliente
L’événement Arrivée du Père Noël et descente aux flambeaux Montgenèvre a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de Montgenèvre