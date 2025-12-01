Arrivée du Père Noël et distribution de bonbons Rue Victor Hugo Bagnères-de-Bigorre
Arrivée du Père Noël et distribution de bonbons Rue Victor Hugo Bagnères-de-Bigorre samedi 13 décembre 2025.
Arrivée du Père Noël et distribution de bonbons
Rue Victor Hugo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-13 17:30:00
fin : 2025-12-13
Début : 2025-12-13 17:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Arrivée du Père Noël rue Victor Hugo et déambulation dans la ville avec les ânes d’Adour d’Ânes.
Il fera également une distribution de bonbons.
Rue Victor Hugo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Santa Claus will arrive in rue Victor Hugo and stroll through town with the donkeys from Adour d’Ânes.
He’ll also be handing out sweets.
