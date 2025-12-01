Arrivée du Père Noël et distribution de bonbons Rue Victor Hugo Bagnères-de-Bigorre

Arrivée du Père Noël et distribution de bonbons

Rue Victor Hugo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Arrivée du Père Noël rue Victor Hugo et déambulation dans la ville avec les ânes d’Adour d’Ânes.

Il fera également une distribution de bonbons.

.

Rue Victor Hugo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Santa Claus will arrive in rue Victor Hugo and stroll through town with the donkeys from Adour d’Ânes.

He’ll also be handing out sweets.

L’événement Arrivée du Père Noël et distribution de bonbons Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65