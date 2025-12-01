Arrivée du Père-Noël et véloparade

Port de plaisance Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Maquillage enfants, vente de crêpes et vin chaud ,manège à vélo Les 6 Bicyclettes, animation musicale, fanfare N’Ding .

Port de plaisance Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arrivée du Père-Noël et véloparade

L’événement Arrivée du Père-Noël et véloparade Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Baie du Cotentin