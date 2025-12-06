Arrivée du Père Noël & Feu d’artifice Auray

Arrivée du Père Noël & Feu d’artifice

Place de la République Auray Morbihan

Début : 2025-12-06 18:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Comme depuis plusieurs années, l’arrivée du Père Noël se fera avec une flottille de bateaux patrimoniaux de l’association Mod Kozh. Après avoir été accueilli par Madame le Maire, le Père Noël et l’ensemble du public présent assistera au feu d’artifice. Il se consacrera par la suite aux enfants (échanges et photos).

– 18h30 parade des bateaux

– 19h accostage du Père Noël

– 19h30 feu d’artifice

– 20h photos avec le Père Noël .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

