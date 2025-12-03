Arrivée du Père Noël Halle de la Linière Sautron

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 16:30 –

Gratuit : oui En famille, Jeune Public

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL Animations tout public à partir de 16h30, sous la Halle de la Linière et lancement des illuminations à 17h50? Déambulation burlesque « les 3 Grelings »? Piste de luge gonflable? Chevaux à pédales « Sulkys » et poneys mécaniques? Chorale de l’Ecole de musique? Couvre-chefs rigolos « la Malle à Chapeaux »? Sculpture de ballons par Emi la Fée? Stand maquillage et arbre à voeux? Gaufres, crêpes, vin chaud avec le Comité des Fêtes? Boîte aux lettres du Père Noël

Halle de la Linière Sautron 44880

https://sautron.fr/en/rb/315564/les-marches-2 02.51.77.88.48 http://www.sautron.fr