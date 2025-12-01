Arrivée du Père Noël Rue Lucien Lavacry Le Tréport

Arrivée du Père Noël

Rue Lucien Lavacry Place de la Poissonnerie Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 16:15:00

Date(s) :

2025-12-21

14h30 Départ du forum de la plage en musique avec troupe pour déambulation dans les rues.

15h30 Arrivée du Père Noël Place de la Poissonnerie .

Rue Lucien Lavacry Place de la Poissonnerie Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 20 culturel@ville-le-treport.fr

English : Arrivée du Père Noël

L’événement Arrivée du Père Noël Le Tréport a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers