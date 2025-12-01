Arrivée du Père Noël Rue Lucien Lavacry Le Tréport
Arrivée du Père Noël Rue Lucien Lavacry Le Tréport dimanche 21 décembre 2025.
Arrivée du Père Noël
Rue Lucien Lavacry Place de la Poissonnerie Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-21 16:15:00
Date(s) :
2025-12-21
14h30 Départ du forum de la plage en musique avec troupe pour déambulation dans les rues.
15h30 Arrivée du Père Noël Place de la Poissonnerie .
Rue Lucien Lavacry Place de la Poissonnerie Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 20 culturel@ville-le-treport.fr
English : Arrivée du Père Noël
L’événement Arrivée du Père Noël Le Tréport a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers