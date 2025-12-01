Arrivée du Père Noël

Place de la Mairie du Mazet Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Arrivée du Père Noël dans le village ! Distribution de gourmandises, vin chaud et animation.

+33 4 71 65 01 09

English :

Santa Claus arrives in the village! Tasty treats, mulled wine and entertainment.

German :

Ankunft des Weihnachtsmanns im Dorf! Verteilung von Leckereien, Glühwein und Unterhaltung.

Italiano :

Babbo Natale arriva in paese! Distribuzione di dolci, vin brulé e intrattenimento.

Espanol :

¡Papá Noel llega al pueblo! Reparto de dulces, vino caliente y animación.

L’événement Arrivée du Père Noël Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon