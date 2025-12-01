Arrivée du Père Noël Mazet-Saint-Voy
Arrivée du Père Noël Mazet-Saint-Voy mercredi 24 décembre 2025.
Arrivée du Père Noël
Place de la Mairie du Mazet Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2025-12-24 18:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Arrivée du Père Noël dans le village ! Distribution de gourmandises, vin chaud et animation.
Place de la Mairie du Mazet Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 09
English :
Santa Claus arrives in the village! Tasty treats, mulled wine and entertainment.
German :
Ankunft des Weihnachtsmanns im Dorf! Verteilung von Leckereien, Glühwein und Unterhaltung.
Italiano :
Babbo Natale arriva in paese! Distribuzione di dolci, vin brulé e intrattenimento.
Espanol :
¡Papá Noel llega al pueblo! Reparto de dulces, vino caliente y animación.
L’événement Arrivée du Père Noël Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon