Arrivée du Père Noël Volnay
Arrivée du Père Noël Volnay dimanche 14 décembre 2025.
Arrivée du Père Noël
Place de l’église Volnay Sarthe
départ de Saint Mars de Locquenay vers la salle du football de Volnay. Départ Place de l’église à 15h à Saint Mars de Locquenay, arrivée à la salle du Foot de Volnay à 16h. .
Place de l’église Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 40 31 69 73
