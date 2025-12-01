Arrivée du Père Noël Sainte-Maxime

Arrivée du Père Noël

Avenue Charles de Gaulle et Promenade Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 17:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Par tradition, le 23 décembre, petits et grands se rassemblent pour l’arrivée féerique du Père Noël.

Avenue Charles de Gaulle et Promenade Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

English : Arrivée du Père Noël

Traditionally, on 23 December, young and old alike gather for the magical arrival of Father Christmas.

Two days before Christmas, the big man dressed in red will arrive in Sainte-Maxime to say hello to the children. And since Father Christmas never comes alone, he will be accompanied by music and his favourite characters, who will dance and stroll with him through the Christmas village.

A magical moment to share with the family!

German : Arrivée du Père Noël

Traditionell versammeln sich am 23. Dezember Groß und Klein, um die märchenhafte Ankunft des Weihnachtsmanns zu erleben.

Italiano : Arrivée du Père Noël

Per tradizione, il 23 dicembre grandi e piccini si riuniscono per l’arrivo magico di Babbo Natale.

Due giorni prima di Natale, il grande signore vestito di rosso arriverà a Sainte-Maxime per salutare i bambini. E poiché Babbo Natale non viene mai da solo, sarà accompagnato dalla musica dei suoi personaggi preferiti che balleranno e passeggeranno con lui nel villaggio di Natale.

Un momento magico da condividere con tutta la famiglia!

Espanol : Arrivée du Père Noël

Tradicionalmente, el 23 de diciembre, grandes y pequeños se reúnen para la mágica llegada de Papá Noel.

