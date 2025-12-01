Arrivée du Père Noël Saujon

Arrivée du Père Noël

place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-12-21 18:30:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Le Père Noël sera présent sur le Village de Noël le dimanche 21 décembre à 18h30 pour le plaisir.

place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

English :

Santa Claus will be at the Christmas Village on Sunday, December 21 at 6.30pm for your enjoyment.

German :

Der Weihnachtsmann wird am Sonntag, dem 21. Dezember, um 18.30 Uhr im Weihnachtsdorf für Unterhaltung sorgen.

Italiano :

Babbo Natale sarà presente al Villaggio di Natale domenica 21 dicembre alle 18.30 per il vostro divertimento.

Espanol :

Papá Noel estará en la Aldea Navideña el domingo 21 de diciembre a las 18.30 horas para su disfrute.

