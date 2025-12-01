Arrivée du Père Noël Saujon
Arrivée du Père Noël Saujon dimanche 21 décembre 2025.
Arrivée du Père Noël
place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 18:30:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Le Père Noël sera présent sur le Village de Noël le dimanche 21 décembre à 18h30 pour le plaisir.
.
place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
Santa Claus will be at the Christmas Village on Sunday, December 21 at 6.30pm for your enjoyment.
German :
Der Weihnachtsmann wird am Sonntag, dem 21. Dezember, um 18.30 Uhr im Weihnachtsdorf für Unterhaltung sorgen.
Italiano :
Babbo Natale sarà presente al Villaggio di Natale domenica 21 dicembre alle 18.30 per il vostro divertimento.
Espanol :
Papá Noel estará en la Aldea Navideña el domingo 21 de diciembre a las 18.30 horas para su disfrute.
L’événement Arrivée du Père Noël Saujon a été mis à jour le 2025-11-24 par Mairie de Saujon