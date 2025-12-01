Arrivée du Père Noël sur son traineau Parc du château Flers

Arrivée du Père Noël sur son traineau

Parc du château Avenue du château Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:15:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le Père Noël sera tiré par des chiens huskies. Photos possibles avec lui. .

Parc du château Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75

