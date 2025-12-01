Arrivée du Père Noël sur son traineau Parc du château Flers
Arrivée du Père Noël sur son traineau Parc du château Flers samedi 13 décembre 2025.
Arrivée du Père Noël sur son traineau
Parc du château Avenue du château Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 17:15:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Le Père Noël sera tiré par des chiens huskies. Photos possibles avec lui. .
Parc du château Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75
English : Arrivée du Père Noël sur son traineau
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Arrivée du Père Noël sur son traineau Flers a été mis à jour le 2025-11-12 par Flers agglo