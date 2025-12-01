Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Arrivée du Père Noël sur son traineau Parc du château Flers

Parc du château Avenue du château Flers Orne

Début : 2025-12-13 17:15:00
2025-12-13

Le Père Noël sera tiré par des chiens huskies. Photos possibles avec lui.   .

Parc du château Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 

