Arrivée du Trophée Teink Quai Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz

Arrivée du Trophée Teink samedi 2 août 2025.

Quai Maréchal Leclerc Port de pêche Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Le Trophée Teink est une course à la rame qui rallie Castro Urdiales à Saint-Jean-de-Luz.

L’arrivée se fait dans le port de Saint-Jean-de-Luz, vers 16h30, la remise des prix est à 19h30.

Une buvette est installée sur le port pour l’arrivée et un repas est proposé, au tarif de 25 €/personne.

Les inscriptions se font via le lien diffusé sur nos réseaux sociaux et sur notre site Ur Ikara. .

Quai Maréchal Leclerc Port de pêche Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ur-ikara.com

