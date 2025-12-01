Arrivée surprise du Père Noël Quiberon
Arrivée surprise du Père Noël Quiberon mercredi 24 décembre 2025.
Grande Plage Quiberon Morbihan
Début : 2025-12-24 11:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Ouvrez grand les yeux !
Rendez-vous à 11h sur la Grande Plage le 24 décembre ! .
Grande Plage Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00
