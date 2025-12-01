Arrivée surprise du Père Noël

Grande Plage Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 11:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Arrivée surprise du Père Noël

Ouvrez grand les yeux !

Rendez-vous à 11h sur la Grande Plage le 24 décembre ! .

Grande Plage Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00

English :

L’événement Arrivée surprise du Père Noël Quiberon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon