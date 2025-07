Arrivée Tour de France 2025 au Mont Ventoux Bédoin

Arrivée Tour de France 2025 au Mont Ventoux Bédoin mardi 22 juillet 2025.

Arrivée Tour de France 2025 au Mont Ventoux

Sommet du Ventoux Bédoin Vaucluse

Le 22 juillet 2025, pour sa 112ème édition, le Tour de France passe une nouvelle fois au Mont Ventoux. Une étape de 171,5km avec un dénivelé positif de 2950m ! 15,7km à gravir à 8,7% de pente moyenne.

On July 22, 2025, for its 112th edition, the Tour de France will once again pass through Mont Ventoux. A 171.5km stage with a positive vertical drop of 2950m! 15.7km to climb at an average gradient of 8.7%.

Am 22. Juli 2025, bei ihrer 112. Ausgabe, passiert die Tour de France erneut den Mont Ventoux. Eine Etappe von 171,5km mit einem positiven Höhenunterschied von 2950m! 15,7km müssen bei einer durchschnittlichen Steigung von 8,7% erklommen werden.

Il 22 luglio 2025, per la sua 112ª edizione, il Tour de France passerà ancora una volta dal Mont Ventoux. Una tappa di 171,5 km con un dislivello positivo di 2950 m! 15,7 km da scalare con una pendenza media dell’8,7%.

El 22 de julio de 2025, en su 112ª edición, el Tour de Francia volverá a pasar por el Mont Ventoux. Una etapa de 171,5 km con un desnivel positivo de ¡2 950 m! 15,7 km de subida con una pendiente media del 8,7%.

