Arrivée Tour du Jura Cycliste Salins-les-Bains

20eme édition

Pour les 20 ans de l’épreuve, vous voulions proposer une belle traversée du Jura , du Sud au Nord, pour vous remercier d’être toujours aussi nombreux au bord des routes.

GRANDE NOUVELLE La course sera retransise en direct sur NOVO19 (canal 19 de la TNT, ainsi que sur Eurosport HBO Max

UNE HISTOIRE DE FAMILLE ET DE PASSION

Créé par la famille Monrolin, le Tour du Jura et la Classic Grand Besançon Doubs sont organisés par le club de Jura Cyclisme, club basé à Arbois créé par Claude Monrolin il y a 25 ans.

Passionnée de cyclisme, le club a souhaité promouvoir le territoire en créant une épreuve cycliste de référence avec tout d’abord le Tour du Jura. Course par étapes destinée aux amateurs à son commencement, le Tour du Jura a pu accueillir certains des meilleurs jeunes qui font l’actualité du cyclisme professionnel d’aujourd’hui tels que Guillaume Martin ou Victor Lafay.

PASSAGE PROFESSIONNEL ET CREATION DE LA CLASSIC GRAND BESANCON DOUBS

En 2021, le Tour du Jura est devenu une course professionnelle et a donc donné l’opportunité aux spectateurs d’encourager les meilleurs cyclistes mondiaux. En organisant également la Classic Grand Besançon Doubs, la veille, JURA CYCLISME accueille 20 équipes professionnelles et 120 coureurs de haut niveau.

Diffusées en direct sur France TV et Max sport (Eurosport) ces épreuves se sont installés en un temps record comme des passages obligés pour les champions français.

PROGRAMME 2026 A VENIR .

