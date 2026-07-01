Informations pratiques

Saint-Martin-d’Arrossa

Arrosako Labur Filmak Gaualdia soirée courts-métrages plein air

Fronton Exave Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’association Arrosa organise une soirée cinéma plein air où seront diffusés 6 courts métrages en basque (sous-titrés en français) pour tout public.

Vente de talos et boissons à partir de 19h30. .

Fronton Exave Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine arrosaelkartea@gmail.com

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English : Arrosako Labur Filmak Gaualdia soirée courts-métrages plein air

L’événement Arrosako Labur Filmak Gaualdia soirée courts-métrages plein air Saint-Martin-d’Arrossa a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque