Arrosako Labur Filmak Gaualdia soirée courts-métrages plein air Saint-Martin-d’Arrossa
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Martin-d'Arrossa
Informations pratiques
Saint-Martin-d’Arrossa
Arrosako Labur Filmak Gaualdia soirée courts-métrages plein air
Fronton Exave Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
L’association Arrosa organise une soirée cinéma plein air où seront diffusés 6 courts métrages en basque (sous-titrés en français) pour tout public.
Vente de talos et boissons à partir de 19h30. .
Fronton Exave Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine arrosaelkartea@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arrosako Labur Filmak Gaualdia soirée courts-métrages plein air
L’événement Arrosako Labur Filmak Gaualdia soirée courts-métrages plein air Saint-Martin-d’Arrossa a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque