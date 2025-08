Arrosoir Figeac le Karaoké des arrosé.e.s ! Ce soir on chante ! Café Associatif l’Arrosoir Figeac

Arrosoir Figeac le Karaoké des arrosé.e.s ! Ce soir on chante !

Café Associatif l’Arrosoir Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot

Début : 2025-08-09 19:30:00

Karaoké dans la joie et la bonne humeur, avec Florian et sa classe légendaire !

On se détend, on se prend pour une star, ou pas, mais surtout, on s’amuse !

Café Associatif l’Arrosoir Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49

English :

Karaoke in good spirits, with Florian and his legendary class!

You can relax, pretend you’re a star, or not, but above all, have fun!

German :

Karaoke in Freude und guter Laune, mit Florian und seiner legendären Klasse!

Man entspannt sich, hält sich für einen Star oder auch nicht, aber vor allem hat man Spaß!

Italiano :

Karaoke di buon umore, con Florian e la sua leggendaria classe!

Potrete rilassarvi, fingere di essere una star, oppure no, ma soprattutto divertirvi!

Espanol :

Karaoke de buen humor, ¡con Florian y su legendaria clase!

Puedes relajarte, fingir que eres una estrella, o no, pero sobre todo, ¡diviértete!

