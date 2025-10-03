Arrosoirs et sécateurs Luçay-le-Mâle

Arrosoirs et sécateurs Luçay-le-Mâle vendredi 3 octobre 2025.

Arrosoirs et sécateurs

Luçay-le-Mâle Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-03 19:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Jour du marché avec les producteurs.

– Plantes jolies, petits prix, troc possible

– Carteries, impressions végétales

– Découvrez l’univers du thé

– Bijoux fantaisies et senteurs

– Pêche à la ligne de plantes

– Petites décorations

À l’Auberge du Cheval Blanc découverte des saveurs sur la route des épices pour pimenter votre Tea Time avec Delphine et Alexis. .

Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 43 31

English :

Market day with producers.

German :

Markttag mit den Produzenten.

Italiano :

Giornata di mercato con i produttori.

Espanol :

Día de mercado con los productores.

L’événement Arrosoirs et sécateurs Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Pays de Valençay