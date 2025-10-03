Arrosoirs et sécateurs Luçay-le-Mâle
vendredi 3 octobre 2025.
Arrosoirs et sécateurs
Luçay-le-Mâle Indre
Début : 2025-10-03 14:00:00
fin : 2025-10-03 19:00:00
2025-10-03
Jour du marché avec les producteurs.
– Plantes jolies, petits prix, troc possible
– Carteries, impressions végétales
– Découvrez l’univers du thé
– Bijoux fantaisies et senteurs
– Pêche à la ligne de plantes
– Petites décorations
À l’Auberge du Cheval Blanc découverte des saveurs sur la route des épices pour pimenter votre Tea Time avec Delphine et Alexis. .
Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 43 31
English :
Market day with producers.
German :
Markttag mit den Produzenten.
Italiano :
Giornata di mercato con i produttori.
Espanol :
Día de mercado con los productores.
L’événement Arrosoirs et sécateurs Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Pays de Valençay