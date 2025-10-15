Ars Natura + DJ set Théâtre Jean Lurçat Aubusson
Ars Natura + DJ set Théâtre Jean Lurçat Aubusson vendredi 12 décembre 2025.
Ars Natura + DJ set
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
AnA Compagnie Annabelle Playe & Hugo Arcier
MUSIQUE, PERFORMANCE AUDIOVISUELLE
Ars Natura est proposé en clôture du programme Cura et de son exposition Sciences et Fictions au Théâtre Jean Lurçat.
Ici, aucune trace humaine ou animale ne subsiste, hormis la performeuse qui initie par le son l’apparition et la disparition de l’image. Est-elle survivante ou initiatrice d’un autre monde ? Humaine, androïde ou cyborg ? Ars Natura s’empare de notre lien au vivant à travers la contemplation une science fiction nous amenant à vivre une immersion totale dans une nature puissante, sauvage voire inquiétante.
Suivi d’un DJ set de Verginie Descente Set queer popu et enflammé, de Céline Dion à la techno qui tape.
À partir de 13 ans.
+ d’infos sur snaubusson.com
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
