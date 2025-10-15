Ars Natura + DJ set Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Ars Natura + DJ set

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

AnA Compagnie Annabelle Playe & Hugo Arcier

MUSIQUE, PERFORMANCE AUDIOVISUELLE

Ars Natura est proposé en clôture du programme Cura et de son exposition Sciences et Fictions au Théâtre Jean Lurçat.

Ici, aucune trace humaine ou animale ne subsiste, hormis la performeuse qui initie par le son l’apparition et la disparition de l’image. Est-elle survivante ou initiatrice d’un autre monde ? Humaine, androïde ou cyborg ? Ars Natura s’empare de notre lien au vivant à travers la contemplation une science fiction nous amenant à vivre une immersion totale dans une nature puissante, sauvage voire inquiétante.

Suivi d’un DJ set de Verginie Descente Set queer popu et enflammé, de Céline Dion à la techno qui tape.

À partir de 13 ans.

+ d’infos sur snaubusson.com

?? ?? L’Avant-Scène vous accueille 1h avant et après la représentation. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

English : Ars Natura + DJ set

German : Ars Natura + DJ set

Italiano :

Espanol : Ars Natura + DJ set

L’événement Ars Natura + DJ set Aubusson a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Aubusson-Felletin