Arsène Théâtre d’Auxerre Auxerre

Arsène

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 12:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Panache, classe, malice, humour, irrévérence… L’avez-vous reconnu ? Arsène Lupin s’est glissé dans la Bibliothèque vivante de la Compagnie Vivre dans le feu.

Sur les traces de son créateur Maurice Leblanc, Louise Lévêque nous invite à devenir rien moins que les auteurs de L’Arrestation d’Arsène Lupin. Arrestation ? Bigre… Arsène se trouve parmi nous, sous une identité secrète. Qui est-il ? Parviendrons-nous à le démasquer ? Ensemble et sous la houlette de la comédienne et chanteuse Maruska Le Moing, nous mènerons cette enquête dans un univers littéraire et musical qui nous fera voyager entre le XIXe siècle et notre époque contemporaine. Car ce beau parleur d’Arsène sait s’adresser à toutes les générations… Preuve à l’appui c’est sur la suggestion d’un adolescent que Louise Lévêque s’est penchée sur le cas de cet as de la cambriole ! .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté accueil@auxerreletheatre.com

