Arsène Lupin à Montclair Domaine de montclair Pommiers

Arsène Lupin à Montclair Domaine de montclair Pommiers dimanche 21 septembre 2025.

Arsène Lupin à Montclair Dimanche 21 septembre, 14h00 Domaine de montclair Rhône

La visite libre du domaine, comprenant les extérieurs et le salon empire, est gratuite. La participation au jeu d’enquête est à 5€ à partir de 7 ans. La réservation pour le jeu n’est pas obligatoire, mais conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Uniquement le dimanche après-midi.

Arsène Lupin, célèbre gentleman cambrioleur, est passé par Montclair et a encore fait des siennes ! Après son passage, les bjoux de la pauvre Marquise ont disparus…

Partez sur ses traces à la recherche du trésor dérobé, et profitez-en pour visiter le domaine de Montclair dans ses moindres recoins !

Parc, jardins, salon, serre, orangerie ; passez les lieux du vol au peigne fin et faites marcher vos qualités d’enquêteurs pour résoudre ce mystère.

Ou si vous le préférez, profitez de l’ouverture du domaine pour une visite libre gratuite et flanez au grès de vos envies dans les allées du parc qui vous guideront à travers bois jusqu’à une magnifique vue sur la vallée de la Saône.

Domaine de montclair 1 route de Montclair 69480 Pommiers Pommiers 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 87 32 44 55 https://lesjardinsdemontclair.fr/ https://www.facebook.com/lesamisdemontclair Demeure familiale du XIXe siècle entourée de ses vignes et de son parc au cœur du Beaujolais. route départementale, parking.

Uniquement le dimanche après-midi.

les Amis de Montclair