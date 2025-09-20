Arsène Lupin et le trésor d’Henri Pollès Bibliothèque – 6e étage Musée Pollès Rennes

Arsène Lupin et le trésor d’Henri Pollès Bibliothèque – 6e étage Musée Pollès Rennes 20 et 21 septembre Ille-et-Vilaine

gratuit

_Partez sur les traces d’Arsène Lupin, avec un jeu « Cherche et trouve » dans le Musée du livre et des lettres Henri Pollès,_

_L’occasion de découvrir, de manière ludique, cet espace insolite, reconstitution de la maison de l’écrivain et bibliophile breton, qui a fait don de sa collection de 30 000 ouvrages et objets à la Ville de Rennes._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T19:00:00.000+02:00

Bibliothèque – 6e étage Musée Pollès Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine