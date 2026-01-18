Arsène Lupin Mystère au Château de Bonnemare Radepont

Arsène Lupin Mystère au Château de Bonnemare

990 Chemin de Bacqueville Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-14

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-14

Quel coup prépare le plus célèbre des gentleman au Château de Bonnemare ? Que prépare donc Arsène Lupin ?! À vous de le découvrir…

2 version Escape Game Géant jeunesse ou adulte , Jeux de pistes, etc. Participez à une aventure au coeur d’un Château Normand Grange, serres, et parc fabuleux vous attendent ! Nouveauté Parcourez le rez-de-chaussée du château en petits groupes pour mener l’enquête !

Tarif 19€ (adulte) 16€ (11/17ans étudiants réduits) 13€ (enfants 6/10ans) 7€ (Lutins 3/6ans) gratuit en dessous de 3ans.

Nouveauté Pass famille 50€ pour 4 personnes (2 adultes + 2 jeunes/enfants/lutins)

Durée Votre billet vous offre environ 2h d’activités a choisir directement sur place. Un billet par personne, les accompagnants doivent également être munis d’un billet. Activités sous la responsabilité des parents

Lieu Château de Bonnemare, 990 Chem. de Bacqueville, 27380 Radepont

Activités

– Nouveauté Enquête au Château (à partir de 6 ans)

– Escape game géant jeunesse (L’héritier d’Arsène Lupin)

– Escape Game Géant ado/adulte (L’héritier d’Arsène Lupin)

– Chasse au trésor (dès 3ans/ado)

– Chasse aux créatures (dès 3ans/ado)

– Coffrets mystères (Pour petits fantômes dès 3ans)

– Jeu de piste à travers le domaine (dès 3ans)

– Jeux sur le camp (dès 3ans)

– etc. .

990 Chemin de Bacqueville Radepont 27380 Eure Normandie +33 7 68 88 28 28

English : Arsène Lupin Mystère au Château de Bonnemare

