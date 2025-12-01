Arsène Lutin et la magie de Noël, au musée gallo-romain Route du Château Claracq
Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00
2025-12-10
Ateliers sensoriels, créatifs et ludiques avec Dans le Chapeau d’Olivier . Découverte du parcours sensoriel et de l’univers enchanté et féerique, atelier en lien avec l’artisanat antique et goûter. Pour les 3/8 ans. .
Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69
