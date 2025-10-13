Arsenic et vieilles dentelles Le StanG Pluvigner

Arsenic et vieilles dentelles

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Théâtre

Par le Théâtre des Sables-Blancs

Une comédie noire délicieusement savoureuse qui marie habilement des éléments de meurtre, de folie et de chaos dans un récit captivant. Située dans le foyer apparemment paisible des charmantes sœurs Brewster, cette pièce dévoile un monde étrange où affection et homicide se côtoient. Lorsque leur nièce Jeanne découvre leur hobby troublant — empoisonner des vieillards solitaires avec du vin à l’arsenic — elle est entraînée dans un tourbillon de parents excentriques, dont un frère qui se prend pour le président des Etats-Unis. Avec un esprit acéré et des rebondissements inattendus !

Une comédie de Joseph Kesselring .

