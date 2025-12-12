ARSENIK – LE 109 – FRIGO 16 Nice

ARSENIK Début : 2026-03-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Panda-Events, en collaboration avec le 109 et la ville de Nice présentent : ÄRSENIK en concert Figure incontournable du rap français, Ärsenik a marqué l’histoire avec son style percutant et ses textes puissants. Formé en 1992 à Villiers-le-Bel par les frères Lino et Calbo, le duo impose sa plume aiguisée dès la sortie de son premier album culte « Quelques gouttes suffisent… » (1998), certifié double disque d’or. Véritables piliers du Secteur Ä aux côtés de Passi, Stomy Bugsy ou Doc Gynéco, ils participent aussi à l’aventure Bisso Na Bisso, pionnière dans le mélange du rap et des sonorités africaines.Sur scène, Ärsenik livre un rap brut et authentique, empreint d’une identité forte — reconnaissable entre mille par leur fameux « Tch Tch » et leur amour pour Lacoste, devenue symbole d’une génération. Toujours actifs, Lino et Calbo enchaînent les concerts en France et à l’international, accompagnés de leur frère T.Killa.Sam. 7 mars 2026Ouverture des portes : 20 h 0089 route de Turin 063000 NiceRestauration et buvette sur placePaiement CashlessTous les paiements sur place se font via le système Cashless . Plus d’infos et lien de recharge : www.panda-events.com/cashless/Navettes Centre-Ville ? Frigo 16Certaines dates proposent un service de navettes gratuites entre le centre-ville de Nice et le Frigo 16. Consultez le calendrier et réservez votre navette ici : www.panda-events.com/venirStationnement au 109Il est possible de se stationner au 109 pour 5 € sur certaines dates. Consultez le calendrier et réservez votre place à l’avance pour plus de sérénité sur www.panda-events.com/venir

