Arsonic en concert au BaRàBraV de Ribeauvillé Ribeauvillé

Arsonic en concert au BaRàBraV de Ribeauvillé

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-20

Fan de Telephone, des Clash, de Cranberries, AC/DC ? N’en jetez plus ! Si vous kiffez la musique des années 70-80, cette soirée est faite pour vous ! Car le groupe Arsonic va se produire au BaRàBraV, pour une belle soirée de covers vintage rock !

Arsonic, c’est tout d’abord Isa au chant, Denis à la batterie, Fab à la basse, Nico et Julio aux guitares. 5 musiciens issus de différentes formations aux styles variés qui se retrouvent dans un seul but: prendre un plaisir fou à jouer du rock !

Formé en 2011, Arsonic reprend les titres rock, funk, pop, voir parfois disco qui font vibrer ses musiciens et qui touche un public varié amoureux du son live. De Police à AC/DC, en passant par Donna Summer, U2 et les Stones, chaque concert est un concentré explosif d’énergie rock.

Le groupe, basé sur le Haut Rhin (68) se produit dans les bars, lors de soirées privées ou publiques, dans les festivals de rue et autres fe^tes de la musique de la re´gion Alsace, voir plus loin… Au fil du temps, le groupe à acquis une expérience certaine de la scène et ne manque pas une occasion pour passer un bon moment de partage avec son public ! 0 .

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 60 97 contact@brasserie-vignoble.fr

English :

Fans of Telephone, The Clash, Cranberries, AC/DC? Don’t waste any more! If you love music from the 70s and 80s, this is the evening for you! The band Arsonic will be performing at BaRàBraV, for a great evening of vintage rock covers!

