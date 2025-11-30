ÁRSTIDIR+WEGFEREND FERRAILLEUR Nantes

ÁRSTIDIR+WEGFEREND FERRAILLEUR Nantes dimanche 30 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 19:00 – 23:00

Gratuit : non 24 € Tout public

Árstíðir (20h00)Árstíðir est un groupe de Folk Islandais formé à Reykjavik en 2008. Composé principalement de Daníel Auðunsson, Gunnar Már Jakobsson et Ragnar Ólafsson, le groupe se distingue par ses harmonies vocales, ses influences classiques et ses arrangements acoustiques. Ils ont gagné en notoriété grâce à une performance virale a cappella en 2013. Leur discographie inclut des albums comme Árstíðir (2009), Nivalis (2018) et Blik (2023). Árstíðir collabore aussi régulièrement avec d’autres artistes, notamment Anneke van Giersbergen.InstagramFacebookVidéo Wegferend (1ere partie à 19h00)Wegferend invoque des histoires. De celles que l’on raconte au coin du feu lorsque la pluie tombée, le ciel hésite à laisser poindre entre les nuages noirs les lueurs dorées du soleil. Il puise son inspiration à plusieurs sources : la folk de Loreena McKennit et des premiers temps de Faun, les musiques traditionnelles, et le métal cher au cœur de ses membres. Ainsi, les trois musiciens déclinent leur identité sous les traits d’une folk onirique oscillant entre contemplation et brutalité. Elle évoque tant le désespoir que la libération, la transcendance, le fanatisme religieux ou les croyances antiques. C’est un monde poétique et vivant, vibrant de nature et d’histoires humaines qu’ils nous font découvrir en ouvrant les portes de l’Autremonde.FacebookVidéo

FERRAILLEUR Nantes 44200

https://dice.fm/event/mxqgrr-rstir-wegferend-30th-nov-le-ferrailleur-nantes-tickets?dice_id=v56d82b1eb54&_branch_match_id=1488489814811061090&utm_source=dice.fm&utm_campaign=event_share&utm_medium=event_share&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1S8zNUuxMEoyTE0yNbEHCcZnptgiC6rVFaWmpRYVZealxycV5ZcXpxbZuqakpwIA5pPDhU4AAAA%3D