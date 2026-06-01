Arsurland Arsure-Arsurette
Arsurland Arsure-Arsurette samedi 27 juin 2026.
Arsure-Arsurette
Arsurland
Chalet des Arches Arsure-Arsurette Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Fête de l’été.
Structures gonflables, maquillage, tir à la carabine, pêche aux canards…
Soirée barbecue à partir de 19h (réservation conseillée).
Spectacle de danse.
Feux d’artifice.
Organisée par l’APE de la Baroche. .
Chalet des Arches Arsure-Arsurette 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 86 07 61
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English : Arsurland
L’événement Arsurland Arsure-Arsurette a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA