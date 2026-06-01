Arsure-Arsurette

Arsurland

Chalet des Arches Arsure-Arsurette Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:30:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Fête de l’été.

Structures gonflables, maquillage, tir à la carabine, pêche aux canards…

Soirée barbecue à partir de 19h (réservation conseillée).

Spectacle de danse.

Feux d’artifice.

Organisée par l’APE de la Baroche. .

Chalet des Arches Arsure-Arsurette 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 86 07 61

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English : Arsurland

L’événement Arsurland Arsure-Arsurette a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA