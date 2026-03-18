ART ABORIGÈNE, LE TEMPS DU RÊVE

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-04-18

Rassemblant plus d’une centaine d’œuvres réalisées entre les années 1990 et 2000, le Musée de Lodève invite à découvrir l’art des Aborigènes d’Australie à travers un parcours mêlant peintures et sculptures.

Rassemblant plus d’une centaine d’œuvres réalisées entre les années 1990 et 2000, le Musée de Lodève invite à découvrir l’art des Aborigènes d’Australie à travers un parcours mêlant peintures et sculptures. L’exposition propose de cheminer le long de pistes ocres à la découverte de cette culture immémoriale. Celle-ci nous enseigne qu’une autre relation au territoire, à la Terre, est possible, où l’Homme ne possède pas la Terre, mais vit en symbiose avec celle-ci. Une thématique qui vient

faire écho au Musée de Lodève dont les collections témoignent d’un territoire, de son évolution et de l’impact de l’homme sur les paysages. .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

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English : ART ABORIGÈNE, LE TEMPS DU RÊVE

Gathering over a hundred works produced between 1990 and 2000, the Musée de Lodève invites visitors to discover the art of Australia?s Aborigines through a journey combining paintings and sculptures.

L’événement ART ABORIGÈNE, LE TEMPS DU RÊVE Lodève a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC