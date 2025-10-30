Art Actors in the Age of AI ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Organisé en partenariat avec l’université Paris 8, le colloque met en lumière l’essor des nouvelles technologies dans la création contemporaine et en particulier l’impact de l’intelligence artificielle générative.

Ce phénomène questionne en profondeur notre vision de l’art, du rôle de l’artiste et de ce qu’est une démarche artistique. Ces évolutions bouleversent les repères traditionnels du monde de l’art et ouvrent des débats passionnants, aussi bien philosophiques qu’éthiques, sur l’avenir de la création. .

English :

Organized in partnership with Paris 8 University, the symposium highlights the rise of new technologies in contemporary creation, and in particular the impact of generative artificial intelligence.

German :

Das Kolloquium wird in Zusammenarbeit mit der Universität Paris 8 organisiert und beleuchtet den Aufschwung der neuen Technologien im zeitgenössischen Kunstschaffen und insbesondere die Auswirkungen der generativen künstlichen Intelligenz.

Italiano :

Organizzata in collaborazione con l’Università di Parigi 8, la conferenza mette in evidenza l’ascesa delle nuove tecnologie nella creazione contemporanea, e in particolare l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa.

Espanol :

Organizada en colaboración con la Universidad de París 8, la conferencia pone de relieve el auge de las nuevas tecnologías en la creación contemporánea y, en particular, el impacto de la inteligencia artificial generativa.

